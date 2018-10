CATANZARO - E' stato identificato il rapinatore che qualche giorno fa aveva assaltato un distributore di carburanti del quartiere Ponte Piccolo di Catanzaro.

I Carabinieri del Norm della Compagnia di Catanzaro, grazie alle indagini compiute anche con l'ausilio di alcune telecamere di videosorveglianza, lo hanno individuato e fermato a Lamezia Terme. La rapina era avvenuta lo scorso 17 ottobre, quando i malviventi avevano minacciato con una pistola l'uomo presente al distributore, sottraendogli il denaro contante prima di fuggire a bordo di una moto.

Per la rapina è stato posto in stato di fermo un siciliano di 42 anni, A.T., da tempo residente nel Catanzarese. L’uomo è stato rintracciato a Lamezia Terme, non lontano dalla stazione ferroviaria. Per questo è stato posto in stato di fermo ed è ora in attesa dell’udienza di convalida. L’uomo era riuscito a portare via 1.200 euro che si trovavano nel registratore di cassa.

Gli ulteriori particolari dell’attività, hanno evidenziato i carabinieri, verranno resi noti dopo l’udienza di convalida del fermo che si terrà verosimilmente nella giornata di domani.