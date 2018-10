VIBO VALENTIA - “I tuoi occhi blu rimarranno per sempre nei nostri cuori. Lasci un vuoto enorme in tutti noi; la tua gioia, il tuo sorriso ci accompagnerà sempre. Ora voli in alto, nel cielo, cullate nelle braccia di chi, troppo presto, ti aveva lasciato. Ciao Domenico, vivrai sempre nei nostri cuori”. Un messaggio toccante che unisce un'intera comunità, quella di Vibo Marina, la quale si prepara, domani pomeriggio, per piangere uno dei suoi figli: Domenico Primerano, morto nei giorni scorsi dopo quasi due mesi di agonia (LEGGI) a seguito di un gravissimo incidente stradale (LEGGI LA NOTIZIA) che gli aveva provocato l'amputazione di una gamba.

I funerali saranno celebrati dalle 15.30 nella chiesa dedicata alla Madonna di Pompei che per l'occasione sarà gremita da centinaia di persone, dai più giovani agli adulti, ancora molto scossi per la perdita prematura del 23enne la cui vita non è stata certo benevola visto che in tenera età è venuta a mancare la madre.

E intanto, sulla sua bacheca e nel gruppo Facebook “La Voce di Vibo Marina e delle Marinate” sono numerosi i messaggi di cordoglio della gente, anche di chi non conosceva Domenico Primerano ma che è rimasta, ugualmente, colpito dalla sua tragica storia.