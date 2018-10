CATANZARO - Un mistero quello che si sta cercando di dipanare nelle ultime ore a Catanzaro lido dove una imbarcazione sospinta dalla corrente ha urtato contro il braccio del porto di Catanzaro Lido. Non si conoscono le cause per le quali la barca sia andata alla deriva.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le autorità per procedere alla messa in sicurezza in modo tale da poter ispezionare a bordo. Un vigile del fuoco si è introdotto nella cabina della barca per verificare la presenza di persone all'interno del natante e dalla verifica è risultato che la barca è completamente deserta.

Secondo una testimonianza da verificare, l'imbarcazione sarebbe stata vista stamani al largo di Soverato con alcune persone a bordo. I vigili del fuoco, insieme a personale della Guardia costiera, stanno ispezionando gli scogli presenti su tutto il molo del porto nonché il tratto di mare adiacente a Località Giovino. Secondo quanto riferito dai soccorritori, allo stato non ci sono certezze circa la presenza, prima dell'arrivo del natante nei pressi del porto di Catanzaro Lido, di persone a bordo.