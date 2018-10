VIBO VALENTIA - Torna in libertà e senza alcuna misura, Michele Ripepi, il 18enne coinvolto nell'indagine per l'omicidio del padre, Massimo, avvenuto domenica 21 ottobre, commesso, secondo l'accusa, dal cognato 48enne Giuseppe Carnevale, a Piscopo (LEGGI LA NOTIZIA).

Il gip Graziamaria Monaco, in accoglimento delle istanze di analogo contenuto formulate in data odierna dall'avvocato Adele Manno, legale del giovane, e dal Pubblico Ministero, Roberto Caputo, ha infatti disposto l’immediata liberazione del 18enne per il quale il concorso in omicidio è stato riqualificato in favoreggiamento personale. Il fermo non era stato convalidato, ma il giudice aveva disposto il carcere per Giuseppe Carnevale e i domiciliari per il diciottenne (LEGGI).

L'articolo 273 del codice di precedura penale prevede che in presenza di una causa di non punibilità non possa essere applicata alcuna misura coercitiva e così Michele Ripepi, al quale il gip aveva già concesso gli arresti domiciliari, è tornato in libertà.