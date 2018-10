CATANZARO - Un arresto, una denuncia e due segnalazioni per assunzione di stupefacenti. E’ questo il bilancio di una serie di servizi antidroga portati a termine dai carabinieri della Compagnia di Catanzaro, supportati dalle Unità Cinofile di Vibo Valentia.

L’arresto è avvenuto nei pressi dei giardini di San Leonardo, a Catanzaro, luogo di ritrovo di diversi giovani. E’ qui che i militari hanno sottoposto a controllo A.D, 21enne catanzarese, il quale è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di marijuana, frazionati in 5 dosi pronte per la cessione, di cui aveva cercato, invano, di disfarsi lasciandole cadere per terra. Al termine delle perquisizioni personale e domiciliare sono stati rinvenuti anche denaro suddiviso in più banconote oltre a 300 semi di cannabis e materiale per il frazionamento ed il confezionamento delle dosi.

L’attività di controllo dell’Arma è poi proseguita nel quartiere di Santa Maria di Catanzaro, dove i militari hanno rinvenuto circa 100 grammi di marijuana occultati tra la vegetazione. Analoga operazione a San Pietro Apostolo dove i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 36enne catanzarese trovato in possesso, nella propria abitazione, di circa 15 grammi di marijuana suddivisi in 5 bustine in cellophane e di 2 bilancini di precisione.

Infine, due giovani sono stati sanzionati in via amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati con modiche quantità di marijuana, in un caso e di hashish, nell’altro.