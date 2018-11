CATANZARO - Sono 99 i carabinieri che hanno completato il 137esimo corso formativo e che sono stati destinati dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in Calabria. Nello specifico, i neo militari dell’Arma sono stati assegnati rispettivamente: 37 in provincia di Reggio Calabria; 23 in provincia di Catanzaro; 22 in provincia di Vibo Valentia; 12 in provincia di Crotone; 5 in provincia di Cosenza. L'annuncio per l'arrivo di nuovi poliziotti e carabinieri in Calabria era stato reso noto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini (LEGGI).

Nella mattinata di oggi, 12 novembre, i militari hanno raggiunto i rispettivi Comandi di Stazione per rinforzare i fondamentali presidi dell’Arma e contribuire a fronteggiare le esigenze di sicurezza, intensificando le attività di prevenzione, di controllo del territorio e di polizia di prossimità, sia nelle aree urbane degradate interessate da rilevanti problemi sociali, sia nei centri più piccoli, al fine di esaltare i concetti di “rassicurazione sociale” e “vicinanza” alla popolazione.