CATANZARO - La Polizia di Stato trova un ingente quantitativo di attrezzature provento di furto e le restituisce al legittimo proprietario. L’operazione è stata portata a termine nel corso dei controlli eseguiti nel quartiere di viale Isonzo, a Catanzaro, dove una pattuglia della Squadra Volante ha effettuato una verifica in uno degli edifici composto da quattordici alloggi di cui dieci disabitati poiché non agibili. All’interno di uno di questi, è stato rinvenuto un ingente quantitativo di attrezzi da lavoro di vario genere, verosimilmente provento di numerosi furti.

All’interno dell’alloggio, non abitabile per le condizioni igieniche e strutturali, e comunque privo di letti e di segni che potessero far presumere una presenza di persone che vi potessero avere rifugio, non è stato rinvenuto alcun indizio utile per poter risalire ai responsabili dei furti. Tutte le attrezzature rinvenute, dopo i rilievi effettuati da personale del Gabinetto di Polizia Scientifica, sono state prelevate e poste sotto sequestro.

La polizia è anche riuscita a risalire al proprietario delle attrezzature che, nei giorni scorsi, aveva presentato una denuncia ai carabinieri.