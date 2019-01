LAMEZIA TERME (CATANZARO) - Un vero e proprio blitz interforze di carabinieri, polizia e guardia di finanza è stato posto in essere questa mattina nel quartiere "Ciampa di cavallo" di Lamezia Terme tristemente noto alle cronache giudiziarie per essere divenuto nel tempo una sorta di “fortino” caratterizzato da diffuso degrado e fenomeni di illegalità, dove, tra gli altri, vivono diverse famiglie di etnia rom.

Nel quartiere, all’interno del quale spesso si verificano anche occupazioni abusive di appartamenti, sono state svolte perquisizioni e controlli ad abitazioni e magazzini dove, anche grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e di personale dell’Enel, sono stati riscontrati diversi allacci abusivi alla rete elettrica, che hanno portato all’arresto di due persone ed al deferimento in stato di libertà di altre due. Altri due soggetti, invece, sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All’interno di uno degli appartamenti perquisiti, dove era possibile l’accesso solo grazie all’ausilio dei Vigili del Fuoco, infatti, è stato sorpreso B.S. classe 84, lametino, il quale, stava tentando di disfarsi di sostanza stupefacente.

GUARDA IL VIDEO

La contestuale perquisizione di un ulteriore appartamento riconducibile alla medesima proprietaria dell’abitazione pocanzi descritta, permetteva invece di rinvenire la somma in contanti di euro 4000 circa in banconote di piccolo taglio suddivise e custodite nelle stesse modalità del denaro precedentemente rinvenuto. La donna, quindi, B.C. classe 69, lametina, già nota alle forze dell’ordine per medesimi fatti, veniva tratta in arresto in concorso con il giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli negli spazi comuni, infine, è stato altresì rinvenuto un giubbotto antiproiettile completo di piastra balistica, pronto all’uso.

All’opera per verificare la presenza di allacci abusivi alla rete elettrica e agli altri servizi anche tecnici dell'Enel e della società Multiservizi. Un elicottero ha sorvolato l’intera zona dove sorgono anche alcuni manufatti abusivi.