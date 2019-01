COLOSIMI (COSENZA) - Lungo la strada statale 18 bis Silana il traffico è provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo pesante intraversato sulla carreggiata in corrispondenza del km 15,000, nel territorio comunale di Colosimi, in provincia di Cosenza. Lo ha reso noto l'Anas.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, per la gestione dell'evento e per ripristinare la regolare circolazione in piena sicurezza.