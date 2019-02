LAMEZIA TERME (CATANZARO) - Un'autovettura è finita fuori strada, a Lamezia Terme, in località Piano Luppino. L'incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio, quando una Volkswagen UP, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo ribaltata fuori strada.

Feriti in modo lieve i passeggeri dell'autovettura che, all'arrivo sul posto dei soccorsi, erano già riusciti ad uscire dall'abitacolo. I vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme hanno messo in sicurezzala macchina e hanno lavorato nelle operazioni di recupero. Sul posto è intervenuta la polizia locale.