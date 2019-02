RENDE (COSENZA) - Il titolare di un’azienda ubicata in località "Santa Chiara" di Rende é stato denunciato in stato libertà dai carabinieri forestale di Cosenza perché sorpreso mentre bruciava rifiuti speciali nella sede della stessa azienda, in una zona limitrofa al fiume Crati.

I rifiuti bruciati consistevano in imballaggi in plastica, pannelli in legno truciolare rivestiti in laminati plastici e assemblati mediante colle e resine sintetiche, un aspirapolvere, e lampade, oltre a pneumatici, tubature in plastica per cablaggi elettrici e tubature per scarichi domestici.

Alla persona denunciata é stato contestato il reato di illecita combustione di rifiuti in violazione al codice dell’ambiente.