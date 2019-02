REGGIO CALABRIA - Oltre cinque chili di marijuana sequestrati e due persone arrestate in flagranza di reato. QUesto il bilancio di un’attività di polizia giudiziaria messa a segno dalla Guardia di Finanza e finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti.

Grazie anche alle unità cinofile antidroga, i finanzieri hanno arrestato un trentenne di Cinquefrondi (Rc) e un ventiseienne di Reggio Calabria, entrambi dimoranti in città.

Buona parte della marijuana (in parte confezionata sottovuoto e pronta per essere immessa sul mercato), nonchè il materiale utilizzato per la preparazione alla vendita e tutto l’occorrente per sviluppare il business, sono stati rinvenuti dalle Fiamme Gialle all’interno di due distinte abitazioni nella disponibilità dei due giovani, entrambe site nel cuore del capoluogo reggino e individuate a seguito di un controllo espletato su una delle persone fermate. Il soggetto era stato notato dai finanzieri entrare, con fare decisamente sospetto e guardingo, all’interno di un condominio. Per questo i militari hanno ritenuto opportuno attenderne l’uscita ed effettuare un controllo dedicato e più approfondito. Grazie all’ispezione, l’uomo è stato colto in flagranza di reato, in quanto sorpreso a nascondere una busta al cui interno è stato trovato un involucro di plastica sottovuoto con circa 70 grammi di marijuana.

I militari hanno così deciso di intervenire prontamente anche all’interno dell’abitazione, da cui il giovanesi era allontanato poco prima e dove era stato individuato l’altro soggetto. A seguito di perquisizione domiciliare ed all’autovettura, rinvenuta nella disponibilità dell’inquilino dell’abitazione anche con l’ausilio dell’unità cinofila,è stato rinvenuto un vero e proprio deposito di marijuana, nonché tutto il necessario per il confezionamento - anche sottovuoto - in dosi della droga.