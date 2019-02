SORIANELLO (VIBO VALENTIA) - I carabinieri di Soriano Calabro (Vibo Valentia) hanno sorpreso in un cantiere boschivo nel Comune di Sorianello, in località Acone, tre persone che tagliavano alberi per i quali non avevano l'autorizzazione.

I tre uomini, già noti alle forze dell'ordine, stavano tagliando piante di leccio, robinia e castagno, per le quali avevano le autorizzazioni necessarie, ma erano state tagliate anche circa 40 piante di pino, per le quali però non avevano il via libera.

I tre sono stati sanzionati per una somma complessiva di circa 20mila euro. Inoltre, non essendo titolari né dipendenti di alcuna azienda boschiva, sono stati sanzionati anche per lavoro nero per complessivi 11mila euro.

Infine, i tre sono stati denunciati per il reato di furto in concorso di legname e per violazioni alle normative paesaggistiche ambientali.