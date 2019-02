CASTROVILLARI (COSENZA) - Non dà tregua il maltempo sul Pollino, dopo i danni causati dal vento nelle scorse settimane. Questa mattina si è temuto il peggio per un uomo sulla quarantina, G.M., colpito alla testa dal tronco di un cipresso mentre transitava su Viale del Lavoro, una delle arterie centrali e più trafficate della città. L’albero era caduto al suolo a causa del forte vento che sta interessando il territorio, proprio nel momento in cui il malcapitato si trovava nei pressi di un distributore automatico, come riporta il filmato delle telecamere di videosorveglianza piazzate nella zona.

GUARDA IL VIDEO

L’uomo è stato immediatamente soccorso da alcuni passanti e portato in codice rosso al pronto soccorso del vicino ospedale, dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Le risultanze delle tac non hanno evidenziato particolari traumi e il paziente è stato dimesso in giornata. Il luogo dell’incidente è stato subito ripulito e rimesso in sicurezza. Attivato immediatamente anche il Centro operativo comunale le cui unità, insieme al personale della polizia municipale e dei vigili del fuoco, sono impegnate in queste ore a effettuare le opportune azioni di monitoraggio. Un cartellone pericolante è stato rimosso in via Bovè, mentre è in corso un intervento degli operai di una ditta in alcuni locali del Tribunale che hanno subìto danni. La Protezione civile raccomanda la massima prudenza per chi si trova in strada o sta camminando a piedi.

L’uomo è stato immediatamente soccorso da alcuni passanti e portato in codice rosso al pronto soccorso del vicino ospedale, dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Le risultanze delle tac non hanno evidenziato particolari traumi e le condizioni del ragazzo sono parse subito buone.