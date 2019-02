COSENZA - Circolazione ferroviaria in tilt tra Sicilia e Calabria in seguito ad un incendio divampato ieri sera nei pressi dei binari nella zona di Paola, in provincia di Cosenza. Secondo quanto riportato dal sito ViaggiaTreno di Trenitalia, alcuni convogli, diretti a Roma Termini e Milano Centrale, hanno accumulato ritardi fino a 13 ore. A questi disagi si aggiungono i problemi alla circolazione ferroviaria legati al forte vento che da ieri sta imperversando sulla Calabria, con la presenza di rami ed oggetti in diversi punti della rete ferrata.

Viaggi interminabili, dunque, che hanno coinvolto diversi convogli, come ci ha raccontato un viaggiatore che è partito con quattro ore di ritardo da Napoli ed è rimasto fermo per ore nei pressi di Palinuro-Pisciotta (LEGGI). In alcuni casi i passeggeri sono stati trasferiti su autobus per poter proseguire il viaggio, ma con disagi e ritardi davvero notevoli. Molte le segnalazioni giunte anche al Quotidiano, con passeggeri costretti per ore nei treni, in attesa di decisioni e riprese della circolazione.

Una emergenza complessa, al punto che sono circa 600 i tecnici di Rfi e gli addetti all’assistenza di Trenitalia in campo per le attività di assistenza e ripristino della circolazione ferroviaria in seguito ai pesanti disagi registrati in particolare in Calabria dopo l’incendio nei pressi dei binari nella zona di Paola, in provincia di Cosenza. Ferrovie dello Stato in una nota spiega che la circolazione «sta progressivamente tornando regolare" sulla linea Battipaglia-Paola, «fortemente rallentata dalle 19 di ieri sera, a causa di un incendio fra Sapri e Policastro e del forte vento che ha trascinato alberi e provocato guasti sulla linea elettrica, in più tratti di linea, causando temporanee interruzioni del traffico ferroviario».

Trenitalia ha disposto il rimborso integrale del biglietto per i viaggiatori a bordo dei treni a lunga percorrenza (InterCity e Frecce). I treni regionali sono stati sostituiti con 15 bus mentre 25 bus sono stati impiegati per trasportare i passeggeri dei treni a lunga percorrenza.

L’assistenza ai passeggeri di Trenitalia è stata potenziata nelle stazioni di Roma Termini, Napoli Centrale, Sapri e Villa San Giovanni e i clienti sono stati informati con annunci a bordo e con oltre 5.000 fra email e sms. I treni a lunga percorrenza interessati dai ritardi sono stati oggetto di ripetute distribuzioni di kit lungo la corsa con fornitura di generi di prima necessità: complessivamente sono stati distribuiti ai viaggiatori oltre 4.000 kit. (Redazione web)