LAMEZIA TERME (CATANZARO) - I vigili del fuoco di Lamezia Terme sono dovuto intervenire per domare un incendio che ha interessato cumuli di rifiuti in una discarica abusiva a cielo aperto in località Rotoli, ultimo tratto via delle Rose, in una stradina interpoderale che costeggia il torrente Cantagalli.

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme ha rilevato la presenza di materiale di risulta generati da lavori di edilizia, una massiccia presenza di pneumatici, lastre in fibrocemento, carcasse di animali e rifiuti di ogni genere che ostruiscono parzialmente l'alveo del torrente.

Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, mentre sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Sant’Eufemia.