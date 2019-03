VIBO VALENTIA - Il Comune di Vibo, attraverso un'apposita ordinanza a firma del commissario prefettizio Giuseppe Guetta ha disposto per la giornata odierna e quella di domani, la chiusura di tutte le scuole del capoluogo di ogni ordine e grado.

La decisione avviene a seguito del persistere del problema di erogazione dell'acqua, dovuto a due guasti alla condotta verificatisi nel giro di 24 ore, l'ultimo proprio questa notte, che finisce col creare inevitabilmente precarie condizioni igienico-sanitarie negli istituti stessi. Lo stesso ente locale riferisce di aver appreso di «tale oggettiva condizione soltanto per le vie brevi a seguito di contatti telefonici con la Sorical». Ma non solo le scuole sono rimaste a secco.

Numerosi disagi ovviamente nelle abitazioni private, negli uffici e nelle attività. Particolarmente colpite quelle di ristoro, molti bar del centro hanno lamentato problemi e segnalato che l'acqua presente nei rispettivi autoclavi è ormai prossima ad esaurirsi. Chi invece non è munito non ha potuto fare altro che chiudere bottega. Un ristorante, poi, ieri sera, ha dovuto disdire le prenotazioni per mancanza del prezioso fluido.

Ma non solo: disagi sono possibili anche in altre importanti strutture pubbliche cittadine, considerando che la carenza idrica riguarda anche l’ospedale, la Scuola di Polizia e la Casa circondariale. L'emergenza, secondo le previsioni, dovrebbe rientrare nella giornata di domani ma probabilmente bisognerà attendere 24 ore in più per via del ritorno in circolo dell'acqua in tutte le zone a secco.