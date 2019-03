LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Entra in casa e trova i suoi genitori morti. A scoprire i due corpi ormai senza vita in una abitazione del quartiere Miraglia il figlio di due coniugi anziani di 82 anni lui e 79 anni la moglie. I figlio ha subito chiamato i soccorsi ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constare il decesso dei due anziani. Sul posto anche polizia e carabinieri per le indagini del caso, oltre al medico legale che dovrà stabilire le cause del decesso.

La donna è stata trovata nel letto e l’uomo nel bagno. Il figlio è tornato da Bolzano dove lavora poichè i suoi genitori non rispondevano al telefono, probabile che siano deceduti da qualche giorno. In attesa del medico legale e del magistrato di turno della Procura, da una prima ricognizione sui corpi non sono presenti segni di violenza. Non sono stati nemmeno trovati segni di effrazione nell’abitazione che possono essere collegati a un furto.