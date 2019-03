ROSARNO (REGGIO CALABRIA) - Scritte a caratteri cubitali in italiano, inglese e francese con le frasi "Non dimentichiamo, no alle espulsioni Prefetto e Salvini: nelle tende andateci voi (me...)" e "Case per tutti" sono apparse a Rosarno sui muri esterni del complesso di palazzine realizzate con fondi dell’Ue e destinate ad ospitare i migranti in contrada Serricella.

Analoghi messaggi erano stati lasciati anche sul muro della Prefettura di Reggio Calabria. Giovedì è stata completata l'opera di demolizione della baraccopoli di San Ferdinando decisa dopo l'ordinanza del sindaco (LEGGI).