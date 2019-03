SERRA SAN BRUNO (VIBO VALENTIA) - Nel corso dell’ultimo weekend si è svolta una intensa attività di controllo sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno.

In particolare, i militari hanno approfondito i controlli nei territori montani delle Serre Vibonesi con una raffica di perquisizioni e controlli a tappeto in tutto l’hinterland partiti già nella giornata di venerdì quando è stato denunciato un 19enne residente in San Nicola da Crissa poiché, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di munizioni cal. 7.65 illegalmente detenuto.

Nel prosieguo dell'attività un altro ragazzo, sempre dello stesso comune, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e per questo segnalato all’Autorità Amministrativa.

I controlli su strada hanno portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di un soggetto originario di Soriano Calabro poiché risultato positivo all’alcoltest; il tasso alcolico registrato è stato pari a 2,32 g/l, quindi di molto superiore allo 0,5 consentito.

A seguito di un’altra perquisizione veicolare è stato individuato un soggetto che deteneva munizioni cal. 12 a palla unica, anche queste illegalmente detenute.

Un altro ragazzo, invece, originario di Monterosso Calabro, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 2 grammi di marijuana; anche per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura.

Non sono mancati poi i controlli agli esercizi adibiti a ristorazione nel Comune di Serra San Bruno unitamente ai Carabinieri del NAS di Catanzaro e del NIL di Vibo Valentia. A seguito di questi servizi, svolti tutti nella serata di sabato, si è arrivati alla sospensione dell’attività lavorativa in 2 casi, nel primo caso, poiché sono stati individuati due lavoratori “in nero”. Oltre alla sospensione dell’attività lavorativa e contestuale elevazione di una multa pari a 2.000 euro, è stata comminata una sanzione di 7.200 euro per l’impiego dei lavoratori irregolari.

Nel secondo caso, invece, è stata elevata una sanzione di 1.000 euro con contestuale sospensione dell’attività lavorativa subordinata al ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie e strutturali.

Di fatto, i militari del Nucleo Anti Sofisticazioni di Catanzaro, hanno accertato varie inadempienze sia strutturali che igienico sanitarie.

Infine, un altro controllo, sempre presso un esercizio adibito alla ristorazione in Serra San Bruno ha portato alla sanzione di 2.000 euro per la mancata applicazione del protocollo di autocontrollo alimentare.

I cospicui controlli su strada hanno permesso di controllare 120 autoveicoli e 180 persone. Sono state, inoltre, effettuate 30 perquisizioni veicolari ed elevate circa 17 sanzioni al codice della strada per complessivi 11.000 euro.