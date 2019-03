VIBO VALENTIA - I controlli sui cantieri avviati dall'Arma dei carabinieri e della Finanza hanno interessato anche quello del nuovo ospedale. Gli uomini della Benemerita, unitamente ai militari delle Fiamme Gialle, si sono recati infatti questa mattina sul luogo in cui sono in corso i lavori di realizzazione delle opere complementari della struttura sanitaria effettuando una serie di accertamenti sia per quanto concerne la regolarità dei contratti che in ordine alle misure di sicurezza per i lavoratori e sulle ditte incaricate nella realizzazione degli interventi che riguardano ad esempio la costruzione delle strade di accesso a quella che sarà il nuovo nosocomio e opere affini.

È stata, quindi, visionata la mole di documenti presenti negli uffici del cantiere, con le attività che proseguiranno per tutta la giornata. Allo stesso tempo gli investigatori si sono presentati presso l'azienda sanitaria provinciale per visionare e in caso acquisire agli atti ulteriore documentazione. Il blitz rientra nell'ambito dei controlli antimafia disposti dal prefetto Giuseppe Gualtieri nel settore delle opere pubbliche e le verifiche in tal senso erano contemplate nel protocollo d'intesa siglato nei mesi scorsi in ordine, appunto, che dava avvio ai lavori nel sito di località Cocari.