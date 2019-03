CROPANI (CATANZARO) - In tre sono entrati in una gioielleria di Cropani marina, nel Catanzarese, con la scusa di acquistare un regalo. Il quarto avrebe atteso fuori. Una volta entrati, due uomini e una donna hanno iniziato a guardare oggetti in oro e orologi, quindi sono riusciti a distrarre il titolare, unico presente in quel momento. Così, mentre uno parlava con il gioielliere, la donna fungeva da palo e la terza persona è riuscita a sottrarre due rotoli di gioielli ed orologi per un valore complessivo di circa 60.000 euro.

GUARDA IL VIDEO DEL FURTO

I fatti risalgono al 12 marzo scorso, ma sono trapelati solo ora. Le indagini sono dirette dai carabinieri della Compagnia di Sellia Marina e della Stazione di Cropani che stanno cercando di identificare quattro persone, ritenute responsabili del reato di furto con destrezza.

Sui social sono state pubblicate anche le immagini del furto, riprese da una telecamera interna di videosorveglianza, nella speranza di ottenere elementi utili alle indagini e consentendo di identificare i responsabili. (sa.pu.)