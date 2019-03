SAN FILI (COSENZA) - La strada statale 107 "Silana Crotonese" è stata chiusa in tarda mattinata, in entrambe le direzioni, nel territorio di San Fili, in provincia di Cosenza, a causa di incidente.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente e tre persone sono rimaste ferite. Per consentire l'intervento dell'elisoccorso il traffico al momento viene deviato al km 15,500 in località San Fili e al km 18,300 a Rende. Lo comunica l'Anas in una nota, spiegando che sul posto è presente il personale Anas per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza della strada.