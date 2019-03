CATANZARO - Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, delle traversine in legno poste all'interno del cantiere per la costruzione della nuova metropolitana cittadina è divampato nel corso della notte.

Il rogo, nel dettaglio, è scoppiato nel quartiere Aranceto Passo di Salto nella zona sud di Catanzaro. Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti 4 automezzi, tra cui un’autobotte da 25 mila litri, e la pala gommata dei vigili del fuoco. Complessivamente oltre 12 unità sono state impiegate per lo spegnimento.

Per quanto riguarda le cause dell'incendio non si esclude al momento la presenza di dolo.