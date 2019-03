BORGIA (CATANZARO) - Un violento scontro con un'altra vettura, i soccorsi, l'inutile corsa in ospedale. Teresa Chiarella, 79 anni, ha perso così la vita in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale 172 che collega Borgia a Girifalco.

La donna viaggiava a bordo di un'utilitaria in compagnia del marito quando, per cause ancora da accertare, è avvenuto lo scontro con un suv, nei pressi dell'abitato di Borgia. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno estratto le vittime dalle auto, il personale del 118 e i carabinieri della locale stazione.

L'anziana e il marito sono stati trasportati con urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, ma la donna sarebbe già arrivata priva di vita. Il coniuge è stato ricoverato in gravi condizioni, mentre il conducente dell'altro mezzo, condotto anch'egli in ospedale per i controlli del caso, non avrebbe riportato gravi conseguenze.