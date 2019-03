SERRA SAN BRUNO (VIBO VALENTIA) - La loro visita era inevitabile dopo quanto accaduto nelle ultime ore quando, a causa di un guasto all’ascensore, non è stato possibile il trasferimento in obitorio della salma di un paziente deceduto in reparto (LEGGI LA NOTIZIA).

I Carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Catanzaro stamane, di buon ora, sono giunti all’ospedale “San Bruno” di Serra San Bruno. I militari dell’Arma hanno fatto ingresso nella struttura sanitaria per effettuare tutti gli accertamenti del caso sulla vicenda assai sgradevole.

La salma del 65enne è stata trasferita in obitorio soltanto ieri a mezzogiorno dopo essere rimasta in reparto dal pomeriggio del giorno prima, cioè da domenica 24 marzo.

Sull'ispezione avviata dal Nas è intervenuto il Codacons: «Secondo il Ministero della Salute la Regione Calabria non riesce a garantire un livello dignitoso di servizi sanitari, “con criticità ascrivibili in particolare ai servizi offerti agli anziani ed ai disabili”. Sollecitiamo, quindi, i Nas a verificare l’impiego delle risorse messe a disposizione delle strutture per una corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza».