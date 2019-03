REGGIO CALABRIA - Un incidente avvenuto lungo l'A2, Autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di Reggio Porto e Gallico in provincia di Reggio Calabria, ha causato il momentaneo blocco del traffico in direzione nord.

Per cause in corso di accertamento, un autocarro in transito, a seguito della rottura del serbatoio, ha disperso gasolio sulla sede stradale. Sul posto è presente il personale Anas, vigili del fuoco e forze dell'ordine per la gestione della viabilità, per la pulizia del piano viabile e per ripristinare in piena sicurezza la circolazione nel più breve tempo possibile.

A comunicarlo è l'Anas in una nota, sottolineando che al per il tempo necessario al ripristino della viabilità, il traffico veicolare in direzione nord viene deviato all'uscita obbligatoria di Reggio Porto con rientro a Villa San Giovanni, percorrendo la strada statale 18 Tirrena Inferiore.

Sono stati una decina gli incidenti stradali verificatisi nell’immediatezza sul tratto dell’A2 Autostrada del Mediterraneo tra Villa San Giovanni e Gallico.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha provveduto all’interdizione del tratto ai veicoli allo scopo di evitare ulteriori incidenti a catena.

La macchina dei soccorsi è stata attivata immediatamente prestando la necessaria assistenza a quanti sono stati coinvolti negli incidenti stradali, nessuno dei quali ha provocato gravi conseguenze agli automobilisti.