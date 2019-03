TROPEA (VIBO VALENTIA) - I militari della guardia di finanza di Tropea hanno scoperto un uomo, che vive stabilmente in Argentina e che, tramite false attestazioni di residenza in Italia, nella provincia di Vibo Valentia, ha richiesto ed ottenuto dall’Inps l’erogazione dell’assegno sociale.

Dalle indagini svolte dai finanzieri è, invece, emerso che l'uomo faceva ritorno in Italia solo per brevi periodi di tempo e che, quindi, non era in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’erogazione del beneficio.

L'uomo è stato denunciato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per avere indebitamente percepito la somma complessiva di circa 30mila euro erogata dall’Inps a titolo di assegno sociale nel periodo 2015/2019. Sono state avviate le procedure per il recupero, a favore dell’Ente, delle somme indebitamente percepite.