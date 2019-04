LAMEZIA TERME (CATANZARO) - Hanno abbattuto sei pali Telecom, probabilmente nel tentativo di rubare i cavi in rame. E' accaduto la notte scorsa a Lamezia Terme, in via Madre Teresa di Calcutta, dove la linea telefonica è stata fortemente danneggiata.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, che ha trovato sei pali Telecom danneggiati, due di questi tagliati alla base. Chiusa al transito la strada sino al termine delle operazioni di messa in sicurezza, in quanto uno dei pali situato al margine della carreggiata era piegato creando una situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

L'ipotesi più accreditata è proprio quella del tentativo di furto dei cavi in rame. Sul posto sono giunti anche i tecnici della società interessata.