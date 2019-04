LAMEZIA TERME (CATANZARO) - Un incidente stradale è avvenuto questa mattina, intorno alle 8, in contrada Spartà, nel comune di Lamezia Terme. Una Hyundai Accent, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada andando ad impattare contro un palo della rete di distribuzione Enel.

A bordo c'era un uomo di 60 anni, rimasto incastrato nell'abitacolo. I vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme hanno estratto il malcapitato dalla vettura. Nello scontro l'uomo è rimasto ferito, ma cosciente, ed è stato immobilizzato in collaborazione con il personale sanitario del Suem118 che lo ha trasportato in ospedale. Inizialmente era stato allertato anche l'elisoccorso, ma il suo intervento non è stato necessario.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le verifiche necessarie.