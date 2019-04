ROCCELLA JONICA (REGGIO CALABRIA) - Si chiama Vincenzo Porporino, 21 anni, di Gioiosa Jonica, il giovane vittima dell'incidente stradale che alle 4 di stanotte ha macchiato di sangue un'altra dolorosa alba sulla Statale 106 "Jonica".

Le forze dell'ordine intervenute sul posto parlano tecnicamente di sinistro autonomo, anche se le cause sono ancora in corso di accertamento. Il ragazzo, proprio nel giorno del suo onomastico, a bordo di uno scooter stava facendo il suo ingresso a Roccella Jonica lato nord del vecchio tracciato della "106", quando ha perso il controllo del mezzo finendo per sbandare in curva a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. Sgomento nella Locride. Indagini in corso.