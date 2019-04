SCALEA (COSENZA) - Un incendio si è sviluppato, stamani, in un'abitazione di Scalea situata al terzo piano di un edificio, in via Mulino. Sul posto sono intervenuti in poco tempo i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno impedito il propagarsi dell'incendio.

GUARDA IL VIDEO DEI SOCCORSI

Durante le operazioni di soccorso è stato tratto in salvo un pastore tedesco (nella foto a sinistra) rimasto chiuso all'interno dei locali interessati dal fuoco. I locali sono stati posti in sicurezza. Accertamenti sulle cause del rogo.