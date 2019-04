CATANZARO - A causa di un incidente, la strada statale 106 Var /A è rimasta chiusa per alcune ore in entrambe le direzioni dal km 0,000 al km 0,700 nel territorio comunale di Stalettì, in provincia di Catanzaro.

L’incidente, per cause il cui accertamento è affidato agli organi inquirenti, ha coinvolto tre autovetture, un Audi Q3, una Opel Mokka e una FIat Punto, causando il ferimento di tre persone, i conducenti delle tre vetture, considerate in gravi condizioni e in stato di shock anche se già fuori delle vetture.



Sul posto è intervenuto anche l'Elisoccorso che però non è stato utilizzato.

Nell’impatto una delle autovetture, la Fiat Punto, ha preso fuoco.

Il traffico è stato provvisoriamente deviato lungo la vecchia sede della statale 106 'Jonica'.

Il personale Anas, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del fuoco (Squadra di Soverato) è intervenuto sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.