TAURIANOVA (REGGIO CALABRIA) - Ancora un caso di bambini non mandati a scuola dai genitori in Calabria. In particolare, otto genitori sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Taurianova per inosservanza dell’obbligo scolastico dei minori.

I militari, in sinergia con gli istituti scolastici e i servizi scolastici, hanno, infatti, verificato la regolarità della frequenza alle lezioni scolastiche di numerosi bambini delle scuole elementari accertando che alcuni di loro, benché formalmente iscritti, si erano assentati per gran parte dell’anno senza giustificato motivo.

I genitori degli alunni assenti sono ritenuti penalmente responsabili per non aver adottato alcun provvedimento nei confronti dei figli minorenni nonostante fossero a conoscenza delle numerose assenze accumulate durante l’anno scolastico. Sempre nello stesso contesto i carabinieri hanno ammonito formalmente altri 46 genitori affinché facciano frequentare ai figli le lezioni delle scuole medie e superiori di Polistena risultati assenti per lunghi periodi senza giustificato motivo.