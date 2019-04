COSENZA – I Militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cosenza hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cosenza l’Amministratore della Rende Servizi srl per deposito ed abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo.

Il sequestro è avvenuto dopo un controllo dei militari in Contrada Macchialonga nel Comune di Rende dove all’interno di un grosso complesso di proprietà del Comune hanno individuato due aree in cui erano presenti diversi cumuli di rifiuti speciali depositati ed abbandonati in modo incontrollato sul suolo.

GLi inquirenti hanno quindi accertato che le aree oggetto dell’abbandono di rifiuti fossero nella disponibilità della Rende Servizi SRL e che i rifiuti rinvenuti fossero riconducibili alle molteplici attività che tale Società svolge sul territorio del Comune di Rende tra le quali, la cura e manutenzione del verde pubblico, la manutenzione delle strade, degli impianti di illuminazione pubblica, della rete fognaria.

Sul luogo sono stati trovati varie tipologie di rifiuti quali «bidoni contenenti rifiuti pericolosi, la cui natura è in corso di accertamento attraverso analisi mirate, bidoni di vernici, imballaggi di arredi stradali e materiali per la riparazione delle strade, sfalci e potature del verde pubblico, calcinacci, bidoni per olio minerale da autotrazione».

Si è quindi proceduto, alla presenza dell’Amministratore della Società, ad effettuare i rilievi e gli accertamenti di rito e a procedere al sequestro dell’area e dei rifiuti messi a disposizione della competente Procura della Repubblica di Cosenza per la loro compiuta identificazione e qualificazione. L’amministratore della Rende Servizi srl è stato deferito per il reato di deposito ed abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti speciali da parte di Ente o Impresa.