SATRIANO (CATANZARO) - Un incidente stradale si è verificato in prossimità dello svincolo Soverato Sud della statale 106 nel comune di Satriano. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato.

Nell'incidente è rimasta coinvolta una Jaguar X Type che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo contro il guardrail, ribaltandosi su di un lato in un canale di scolo delle acque.

A bordo della vettura il solo conducente che, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco e consegnato al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso e il successivo trasporto in una struttura ospedaliera. Disagi si sono registrati per la viabilità. Sul posto i Carabinieri per i rilievi.