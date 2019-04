CATANZARO - Una trave di giunzione di un ponte situato sulla strada statale 106, nel Catanzarese, è stata completamente divelta da un camion che trasportava un grosso tubo. E’ accaduto nel primo pomeriggio sul ponte Gallipari, tra i comuni di Isca sullo Ionio e Badolato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato.



Il camion procedeva in direzione nord, verso Soverato, quando ha impattato contro le travi di collegamento delle arcate del ponte. Divelta completamente una delle travi e danneggiata una seconda. Illeso il conducente, mentre la statale è stata chiusa al traffico con enormi disagi per la viabilità. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza sia il camion che la zona, con l’automezzo che è stato trasportato in un cantiere posto nelle vicinanze a disposizione delle autorità competenti.

I tecnici dell’Anas sono intervenuti per verificare la stabilità del ponte ed i carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari dal punto di vista di eventuali responsabilità. Considerati i danni subiti dal ponte, la statale rimarrà chiusa per completare interventi ed accertamenti. Il traffico è stato deviato su strade interne e i disagi sono moltissimi, anche perché non esistono percorsi alternativi di una certa valenza.