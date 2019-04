CATANZARO - Ambulanze vecchie e vetuste, con un eccessivo numero di chilometri, insufficienti per coprire tutte le emergenze ed in alcuni casi persino senza medico a bordo. Un quadro allarmante per il servizio di emergenza in Calabria, con continue denunce e segnalazioni.

In questo clima, l'ultimo caso, in ordine di tempo, arriva dal Codacons Calabria: «In Calabria - afferma l'associazione - mancano ambulanze e le persone rischiano di morire».

«Un episodio inquietante in proposito - sostiene Francesco Di Lieto, vicepresidente dell’associazione - è quello verificatosi nel quartiere di San Leonardo a Catanzaro. Durante una funzione religiosa un’anziana signora ha perso i sensi. Dopo i primi, immediati ma inutili, tentativi di rianimarla, si è chiesto l'immediato intervento del 118. La risposta è stata lapidaria: "al momento non ci sono ambulanze". Per fortuna c'era un medico in chiesa e dopo un pò la signora ha ripreso conoscenza. Occorreva, però, portala subito in ospedale. Nuova chiamata al 118. Identica risposta: "non ci sono ambulanze". È così non è rimasto altro da fare che accompagnare la povera signora a ricevere le opportune cure, facendo ricorso a mezzi di fortuna. Tutto bene quel che finisce bene. La tragedia, oggi, è soltanto rinviata».

«Riteniamo che un efficace servizio di trasporto sanitario, capace di garantire il repentino accesso alle cure mediche, almeno nei casi di emergenza - sottolinea ancora Di Lieto - sia di fondamentale importanza. Purtroppo oggi la sanità in Calabria è ridotta in questo stato. Le responsabilità sono evidenti e sotto gli occhi di tutti si può rischiare di morire in pieno centro cittadino perché non ci sono ambulanze, altrove, invece, sono i medici a mancare e, in altri casi, mancano i farmaci. E la lista potrebbe continuare. Incredibile che tutto ciò accada esattamente nel posto in cui i manager delle Asp sono lautamente ricompensati dividendosi migliaia e migliaia di euro per 'premi di risultatò. Come dire il convento è povero ma i frati sono ricchi».

Per il Codacons «in Calabria, ancor più che altrove, stiamo pagando il prezzo di una sanità malgestita e depredata da lupi famelici, in un assordante silenzio, sempre più simile alla complicità, da parte della politica regionale. Siamo di fronte ad un horror gestionale che, paradossalmente, viene lodato e premiato. Un sistema che continua a festeggiare nonostante si trovi sul ponte del Titanic».