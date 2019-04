TORTORA (COSENZA) - Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, nel territorio di Tortora marina, nel Cosentino.

Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente. La strada è rimasta chiusa fino alla fine delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, con disagi alla circolazione stradale.

Le tre persone ferite sono state soccorse e trasportate in ospedale, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente.