PARGHELIA – Ha soccorso il suo vicino di casa caduto in un dirupo in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco. Alla fine tutto è andato per il meglio e il malcapitato ha potuto ringraziare il suo salvatore.

Sono le 19 di ieri sera quando Gerardo Pungitore, professore e consigliere di opposizione presso l’amministrazione comunale, si reca presso la vicina abitazione dell'amico, l'87enne Domenico Tumeo, per scambiare qualche parola ma non lo trova. La moglie, con evidente preoccupazione gli riferisce del mancato rientro del marito il quale, tra l’altro, avrebbe dovuto assumere delle medicine. Pungitore, dopo averla tranquillizzata, si è messo all’istante a cercarlo percorrendo le stradine del paese senza individuarlo.

Rimaneva l’appezzamento di terreno di proprietà dei Tumeo, in località Scuteri, ed è proprio qui che ha trovato il pensionato che era precipitato in una scarpata. Lo ha trovato a testa in giù, con il viso affondato nel terreno, coperto di terra e sterpi. Con l’aiuto di una figlia, insieme, gli ha prestato i primi soccorsi, soprattutto per permettergli di poter respirare più facilmente. Nel frattempo, Pungitore ha chiamato il 118 e i Carabinieri della compagnia di Tropea che, nel giro di una manciata di minuti, sono giunti sul posto con il comandante Nicola Alimonda.

Viste le difficoltà a far risalire Tumeo dal dirupo in cui era precipitato, sono stati allertati i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia che, con le loro attrezzature, hanno riportato Tumeo sul piano. Giunti anche gli operatori del 118, l’anziano è stato stabilizzato su una barella e trasportato all’ospedale di Vibo Valentia. Per il malcapitato, fortunatamente solo una frattura scomposta e il ringraziamento all'amico che non ha esitato un istante ad intraprendere le ricerche senza fermarsi fino a quando non l’ha trovato. Un bell’esempio di amicizia e di affetto tra vicini di casa.