SOVERATO (CATANZARO) - Un incendio di vaste proporzioni ha provocato terrore, nella tarda mattinata di oggi, a Soverato, nella zona dell'autostazione di via Trento e Trieste.

GUARDA IL VIDEO DELL'INCENDIO -VIDEO 2

Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno completamente distrutto due autobus e hanno danneggiato un terzo bus nella parte posteriore. Tutti gli automezzi sono di proprietà delle Ferrovie della Calabria che hanno inviato sul posto tecnici e funzionari.



Vai alla Fotogallery

Sul posto squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato, Chiaravalle Centrale e una autobotte della sede centrale. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre sono in corso accertamenti sulle cause del rogo. I carabinieri e la polizia locale sono intervenuti per avviare le indagini sull'accaduto. Le fiamme sarebbero state originate da un autobus che aveva terminato il servizio da circa venti minuti e si sono immediatamente propagate ai mezzi parcheggiati nelle vicinanze. La causa potrebbe essere di natura accidentale.