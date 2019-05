ROMBIOLO (VIBO VALENTIA) - E’ salva per miracolo la famigliola (papà, mamma e due ragazzi) residente a Presinaci, piccola frazione del comune di Rombiolo. Per causa ancora da accertare il tetto della loro abitazione, sita al primo piano di un edificio, in via De Siena, è andato a fuoco.

L’ipotesi più accreditata è quella di un cortocircuito al sistema elettrico. Resta il fatto che nel giro di pochi minuti la copertura in legno e tegole è stata avvolta dalle fiamme con il paese completamente invaso da del fumo nero. La famiglia che occupava l’appartamento ha fatto appena in tempo a portarsi in strada e dare l’allarme.

Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione dei Rombiolo. L’operazione di spegnimento del rogo è durata un paio d’ore anche perché i pompieri prima di tornare in Caserma hanno messo la struttura in sicurezza, in considerazione anche del fatto che la casa in questione si trova nel centro abitato, con un’alta possibilità che il fuoco si estendesse alle abitazioni vicine.