VIBO VALENTIA – VIBO VALENTIA - Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 18.15 a Briatico, lungo l'ex statale 522. In base a quanto è stato possibile apprendere l'auto sulla quale viaggiava una coppia, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata per evitare un impatto frontale con una vettura che proveniva dal senso opposto e che non si sarebbe fermata.

Ad avere la peggio è stata l'occupante del mezzo capovolto, M.L., di 53 anni, che ha riportato un politrauma e una vasta ferita al braccio destro, tanto che si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso da Locri che ha trasferito la paziente al nosocomio di Catanzaro.

IL VIDEO DEI SOCCORSI CON L'ELICOTTERO

Sul posto stanno operando i carabinieri della Stazione di Zungri. La circolazione è attualmente bloccata. I soccorsi sono stati prestati da un'ambulanza di Tropea con a bordo il medico Molina, l'infermiere Bagnato, guidata dall'autista Spinoso mentre sull'elisoccorso c'erano i dottore Andreacchi e l'infermiere Modafferi.