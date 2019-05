VIBO VALENTIA - Tragedia sfiorata questa mattina intorno alle 10.15 in pieno centro città quando un grosso ramo si è staccato dal tronco di uno degli imponenti pini che costeggiano via Dante Alighieri a pochi passi dalla filiale delle poste finendo per colpire una Citronen C3 che transitava proprio in quel momento.

Enorme lo spavento per la donna al volante che solo per puro miracolo non ha riportato ferite.

Il ramo infatti ha colpito la vettura soltanto marginalmente alla fiancata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere le parti dell'albero caduto sull'asfalto. Un miracolo, si diceva, visto e considerato che via Alighieri è una delle arterie più trafficate della città (in sostanza è il tratto urbano della Statale 18 che attraversa Vibo) sia dalle auto che dai pedoni.