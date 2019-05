CATANZARO - Nuovo avviso di garanzia per l’ex consigliere regionale Nicola Adamo e per il governatore Mario Oliverio, ma stavolta per loro l’accusa è di associazione a delinquere. La Procura di Catanzaro, infatti, li ritiene a capo di una presunta cupola formata da politici, tecnici e imprenditori che determina tutto ciò che c’è da determinare nel settore degli appalti pubblici, con Adamo che è sospettato anche di aver piazzato uomini a lui fedeli nei settori chiave dell’amministrazione.

Nel mirino degli inquirenti ci sono due grandi opere pubbliche in via di definizione: la metroleggera di Cosenza-Rende e il nuovo ospedale da costruire sempre nella città dei bruzi. In entrambi i casi, il sospetto è che la gestione di questi due affari abbia dato luogo a una serie di turbative d’asta, frodi nelle pubbliche forniture ed episodi di corruzione. Proprio quest’ultima è l’accusa mossa al sindaco cosentino Mario Occhiuto, oggi candidato in pectore alla Regione.

Inizialmente contrario al progetto Metro, Occhiuto avrebbe barattato il proprio assenso con la promessa di finanziamenti per il Museo di Alarico già oggetto, rilevano gli investigatori, “di una gara d’appalto illegittima”.

Nell’inchiesta, lo stesso primo cittadino è anche parte offesa. Un capitolo, infatti, è riservato agli eventi del 6 febbraio 2016, quando il suo primo mandato da sindaco si concluse in anticipo per via delle dimissioni anticipate di numerosi consiglieri comunali.

Tra questi anche Luca Morrone, figlio del consigliere regionale Ennio Morrone, al quale in cambio la coppia Adamo-Oliverio avrebbe promesso un posto da vicesindaco nella giunta post Occhiuto o, in alternativa, un incarico in Regione.

Luca Morrone è indagato per traffico di influenze illecite al pari di Luigi Incarnato, anche lui consigliere regionale, che avrebbe esercitato la propria influenza su altri consiglieri “congiurati”. Gli avvisi di garanzia notificati ieri sono in tutto venti.