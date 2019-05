PAOLA (COSENZA) - Ventiquattrenne paolano ferito gravemente da una motozappa mentre lavorava in campagna: trasportato in elisoccorso all’Annunziata di Cosenza, ora rischia di perdere una gamba.

L’incidente si è verificato in serata, alle 19,30, in Via della Spiga, adiacente la strada statale 18. Per soccorrere il giovane, il velivolo ha atterrato sulle due carreggiate e si è reso necessario bloccare il traffico sulla statale 18 in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto sono giunti Polizia e Carabinieri, Vigili del Fuoco e Servizio 118. Un caso del tutto identico si è verificato, sempre oggi, nel Vibonese (LEGGI).