VILLANSAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA) - Lavorava per una cooperativa in servizio presso lo scalo di Villa San Giovanni ma di notte era attivo a rubare da un vicino cantiere.

La polizia ferroviaria di Villa San Giovanni ha, quindi, arrestato l'uomo con l'accusa furto aggravato.

In manette è finito un 46enne con precedenti per spaccio di droga. Gli agenti, a seguito di una serie di denunce presentate dai responsabili di alcuni cantieri aperti nell’area ferroviaria, che lamentavano la sparizione di materiale edile durante la notte, inizialmente hanno monitorato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della Stazione, riuscendo ad individuare un soggetto che, con fare sospetto faceva la spola dal molo ad un’auto parcheggiata all’esterno dello scalo, armeggiando con dei sacchi neri utilizzati normalmente per i rifiuti. I Poliziotti hanno quindi disposto un servizio di sorveglianza a conclusione del quale lo hanno sorpreso in fragranza di reato mentre, alle 2 di notte dello scorso 5 maggio, faceva la spola dal molo a un’autovettura parcheggiata all’esterno dello scalo, armeggiando con dei sacchi neri utilizzati normalmente per i rifiuti. All'interno vi erano alcune tavole in legno per carpenteria, appena sottratte da un cantiere.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati recuperati anche alcuni barattoli di vernice. Nella direttissima del pomeriggio il giudice ha convalidato il fermo e ha disposto la messa in libertà dell’arrestato.