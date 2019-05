LAMEZIA TERME (CATANZARO) - Una donna di 76 anni è morta, questa mattina, a Lamezia Terme, investita da un’autovettura in via Indipendenza. Secondo i primi riscontri della polizia locale, la donna stava attraversando la strada per gettare la spazzatura nei cassonetti posizionati davanti casa quando, per cause in corso di accertamento, è stata investita da una Renault Clio.

L’anziana è stata subito soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata in ospedale dove, però, è morta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Sono in corso i rilievi tecnici della Polizia locale per stabilire la dinamica dell’incidente. L'automobilista si è fermato ed ha allertato i soccorsi.