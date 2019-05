LAMEZIA TERME (CATANZARO) - Una docente di 41 anni, Valeria Montalto, è morta in un incidente stradale avvenuto ieri nella zona di Biagi di Casalecchio, in provincia di Bologna, nei pressi di una rotatoria.

La donna, originaria di Lamezia Terme, si trovava in auto con il figlio, un bambino di 6 anni, quando, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada, fermando la sua corsa sulla rotatoria. Il bambino è rimasto illeso, mentre per la donna non c'è stato nulla da fare.

Valeria Montalto era sposata e madre di tre figli e da qualche anno era residente a Zola Predosa. Aveva lasciato Lamezia dopo un primo incarico come insegnante, ottenendo poi una cattedra di ruolo come docente di inglese in un istituto tecnico.

Secondo i primi accertamenti, non si esclude che la donna possa avere avuto un malore che le ha fatto perdere il controllo dell'autovettura. Profondo dolore a Lamezia Terme dove la donna era molto nota e dove vive la famiglia.