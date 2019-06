COSENZA - Il titolare di una ricevitoria scommesse di Cosenza è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri con l’accusa di esercizio abusivo di giochi e scommesse. I militari, nel corso di un servizio di controllo di ricevitorie e sale gioco svolta assieme agli ispettori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno infatti individuato il locale accertando che il gestore era sprovvisto di licenza per esercitare l’attività.

Nel prosieguo delle attività, carabinieri e ispettori, hanno passato al setaccio altre due sale giochi del centro cittadino. In particolare, nella prima, sono state trovate quattro slot machine non collegate alla rete dei Monopoli di Stato così come previsto dalla normativa di settore, mentre nella seconda sono stati trovati altri 3 apparati risultati privi delle previste modalità di allaccio.

Al termine del controllo gli apparati elettronici irregolari sono stati sequestrati e ai proprietari è stata elevata una sanzione di 10 mila euro per ogni congegno non collegato, per un totale complessivo di 70 mila euro.